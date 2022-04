Elvis KWASSI

COMPETENCES

- Pilotage des projets calculs de la réception du cahier des charges à la validation du produit

- Coordination de différentes activités de simulation et d’essais,

- Conduite de réunions projet.

- Définition et identification des solutions adéquates pour les modélisations en accord

- Mise en place des plannings et timings en adéquation avec les objectifs du projet

- Construction et respect des budgets en lien avec les besoins du projet

- Connaissance en matériaux plastique et textile (moule et process)

- Identification des sources de progrès dans le cadre de l’amélioration continue des projets

- Travail dans un environnement multiculturel



QUALITES

- Forte autonomie et bonne capacité d’appréhension de nouveaux sujets.

- Organisation et Application pour atteindre les objectifs du projet (Respect des délais et des coûts)

- Forte implication dans les projets et Force de proposition

- Avide de nouveauté et d’améliorations continues.

- Ouverture d’esprit / International Mindset



Mes compétences :

Simulation numérique

Dynamique des structures

Conception mécanique

CAO

CATIA

Solidworks

budgets

Patran

NASTRAN

Autodesk Inventor

Visual Basic

Abaqus

ANSYS