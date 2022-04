Elvis NPECHI PASSO

Quel que soit le type de produit fabriqué, l’ingénieur agroalimentaire que je suis intervient à différents niveaux de la production, sous des titres divers. En amont, recherche et développement concocte de nouveaux produits suivant les désirs du service marketing. Une fois le processus de conception validé, l’ingénieur que je suis encore de fabrication prend le relais, afin d’organiser la production de la manière la plus rapide et efficace, tout en veillant au respect des procédés.



L'ingénieur acheteur que je suis, sélectionne les fournisseurs et négocie les prix, tandis que l’ingénieur chef de produit encore moi s’occupe du plan marketing et, plus globalement, de la stratégie de croissance et de développement de l'entreprise. Dans toutes ces fonctions, la prise en compte des enjeux du développement durable, de l’hygiène et de la santé, est incontournable.





Mes compétences :

Génie des Procédés