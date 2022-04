Elvis POGAM

Technicien des Systèmes et Réseaux informatiques avec une grande capacité d'écoute et d'organisation, je suis à la recherche d'une entreprise à dimension humaine dans laquelle je pourrai me sentir investi.



J'attache une grande importance à la qualité de mon travail et à la satisfaction des personnes qui en dépendent. De nature calme et consciencieuse, mes collaborateurs ainsi que la clientèle apprécient ma discrétion et mon sens du service.



Mes compétences :

Assemblage d'unités centrales

Installation de systèmes d'exploitation Windows

Déploiement logiciel et matériel

Cisco IOS

Supervision

Microsoft Windows

Virtualisation

Microsoft Windows Server

Sécurité informatique

UNIX

Réseau

Voix sur IP

GNU/Linux

LAN/WAN > VLAN

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

VMware

TCP/IP

Samba

SNMP

Routage IP

Network File System

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server Update Services

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange 2010

Linux Debian

Linux

IPSec

IPBX

Hyper-V

HTML

Ethernet

ESX Server

DFS

Active Directory

Windows Server 2008R2

WDS

Symantec Ghost

Microsoft Windows 7

HTML5

Veille technologique

Modélisation 3D

G-code

Scanner 3D

Conception 3D

Dessin 3D

MySQL