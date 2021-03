Antoine ANTOINE KITENGE (KITENGE)

Windows mobile/CE : Installation, configuration de terminaux portables et embarqués.

Windows serveur 2008 : Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, TCP/IP, Routage.

Windows 7 : Gestion des utilisateurs et contrôle d’accès, stratégies de groupe.

Gestion des imprimantes et des sauvegardes, maintenance du réseau, des postes.

Virtualisation VMWARE Server, ESX Server, Microsoft Hyper-V.

Supervision NAGIOS, ZABBIX.

Messagerie Installation, configuration et administration de Exchange 2007.

Unix / Linux / Solaris Serveur Web Apache – Samba – NFS – NIS – DNS – DHCP, IPTABLES.