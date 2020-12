Bara ‘tin, du breton « Pain au thym », est la signature libanaise des Halles de Lannion. Pour la petite histoire, le pain au thym (ou Manakich) est une spécialité levantine qui s’apprécie en apéritif ou en snacking. Du mardi au samedi, je vous invite à découvrir (ou redécouvrir) les saveurs du Levant à travers des recettes gourmandes et familiales. Composée d’un assortiment de mets chauds et froids à partager (mezzés), cette cuisine méditerranéenne à base de légumineuses et d’épices douces convient particulièrement aux végétariens.



Elaborés à partir de produits frais de qualité, les plats sont cuisinés maison dans mon laboratoire à Trédrez-Locquémeau, puis proposés à la vente aux Halles. Les portions sont à emporter mais vous pouvez également les consommer sur place, dans un espace libre-service spécialement aménagé. Alors n’hésitez pas à faire une halte gourmande aux Halles de Lannion.



www.bara-tin.bzh



Luaï Jarrar



Mes compétences :

Informatique

Systèmes d'information

Automobile

Management de projet

Microsoft Exchange

Virtualisation

Analyse stratégique

Management relationnel

Réseau

Cisco

Gestion de la relation client

ERP