Armelle DU ROSCOAT

Après 15 ans de création artistique dans le spectacle vivant , j'ai choisi de réorienter mes compétences vers le monde de l'entreprise pour partager avec les managers des outils de gestion de l'humain permettant de libérer le pouvoir créatif et collaboratif de chacun.



En cette période critique et mouvante, il devient essentiel de développer tout le potentiel des ressources internes de nos entreprises. Les hommes et les femmes qui les composent en sont les piliers, et c'est en développant les personnes que nous pourrons développer les groupes et les rendre performants.



Ma pratique professionnelle antérieure m'a permis de développer une expertise dans plusieurs domaines : management de projet, méthodes collaboratives, techniques d'expression, créativité, intelligence relationnelle, gestion des fortes personnalités, gestion de l'urgence...



En 2014, j'ai passé un master II en management général à l'IAE d'Aix-en-Provence, que j'ai clôturé par un stage au sein du groupe CNIM, comme chef de projet adjointe d'un projet d'industrie portuaire.

Ces deux expériences m'ont permis de saisir avec plus d'acuité les enjeux de l'entreprise et affiner mes intuitions quant aux besoins auxquels je peux répondre.



J'ai par ailleurs une expérience de formatrice riche et variée qui me permet de m'adapter à tout type de publics : enseignement académique, enseignement artistique, public d'adultes, d'étudiants, d'enfants, de séniors, de détenus, des quartiers...



Je travaille avec un langage de signes qui permet de "composer collectivement en temps réel".

Tour à tour mis en situation de manager ou de collaborateur, les participants testent et travaillent leur savoir-faire et leur savoir-être en matière de communication, de collaboration et de créativité.







Parallèlement à mes activités professionnelles, je pratique activement la capoeira et le soundpainting, deux pratiques d'expression libre qui forgent mon regard à la possibilité de créer ensemble et de façon harmonieuse.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Coordination

Coaching

Production

Dessin

Organisation

Performance

Comédienne

Théâtre