Hervé JOFFRES

Opérationnel & fonctionnel, pour le compte d'enseignes internationales dans la distribution (GSS & GSA : DARTY, BHV, IKEA, CASTORAMA, CARREFOUR) à fort développement de projets via notamment des créations intégrales de concepts et de grands magasins(CA sup. à 100M.€ + 330 pers. Invest. sup. à 15M.€ surf. sup.à 15 000m2) puis Directeur Général de PME avec 20 magasins en propre(CA 30M€ 200 pers. en direct+ réseau franchisé)+ Direction de programmes immobiliers.

Par ce riche parcours au sein de cultures d'entreprises fortes, variées et complémentaires, je transfère mes multiples expertises de cadre expert dans des missions de manager de transition en soutien de Dirigeants de PME/PMI (remplacement opérationnel d'un dirigeant, management de projets, redéploiement et stratégie, création de concepts, animation et développement de réseau,filiale, franchise, centres commerciaux, direction de programme immobilier, connaissance des marchés et tendances, marketing de sites et marketing produits, formation, R.H., communication) au sein de PME/PMI ou Groupe en lien direct avec la distribution B to C & B to B (spécialisée, alimentaire), l'industrie (équipement de la maison, de la personne mais aussi nouvelles énergies & D.D.) l'immobilier (direction de programme- plus de 450 logements livrés pour 2 promoteurs) et les services.



Centres d'intérêts développés, sans aucun classement,sur : l'équipement de la maison et la décoration, l'équipement de la personne, luxe, l'alimentaire, produits frais et marché du Bio, les services, l'automobile, le monde de la moto, le nautisme mais aussi l'immobilier,l'urbanisme commercial et les centres commerciaux sans oublier une forte sensibilité sur la formation,les énergies renouvelables, l'environnement et le développement durable, l'ISR (Investissement Socialement Responsable)Participation à de nombreux salons professionnels et conférences de Haut Niveau.



http://www.jrv-manager-transition.com/

http://www.didaxis.fr/portage-salarial-blog/interview-dherve-joffres-consultant-didaxis/

http://www.ecoaustral.com/emailing/transition.pdf

http://www.linkedin.com/pub/herve-joffres/8/9b0/924



Mes compétences :

Bio

Formation

Conseil en management

Gestion de projet

Management opérationnel

Immobilier

Marketing opérationnel

Conseil en organisation

Conception

Gestion de crise

Immobilier commercial

Responsabilité sociétale des entreprises

retail

Distribution spécialisée

Grande distribution

franchise

Green economy

Sens du contact

Optimisation des ressources

Innovation

Intelligence

Conception Innovante

Management