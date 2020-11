Marc DEJEAN

Bonjour, et bienvenue sur mon profil.



"Dans ce monde qui nous a appris à séparer, apprenons à nous relier" (Edgar MORIN)



De ceux qui pensent que l'humain est au centre de tous les progrès. Participer au respect des valeurs liées au partage, à l'équilibre et l'équité, construit mon parcours.



Les clients (interne et final) et leur "satisfaction" sont toujours au cœur de mes préoccupations.



Un parcours fait d'expériences enrichissantes pour Airbus, Orange, Crédit Immobilier de France, Legrand S.A., Reims Business School, avec une double expérience en Entreprise et en Consulting / SSII.





Offre de services orientée autour des axes suivants :

- > MODELISATION & URBANISATION DE S.I.

- > ALIGNEMENT DE S.I. SUR LES PROCESSUS METIER

- > PILOTAGE DE PROJETS, CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS

- > CREATION ET MANAGEMENT D'UN SERVICE D'AMOA EN DSI BANCAIRE

- > GOUVERNANCE DE S.I. / GOUVERNANCE DES DONNEES

- > QUALITE & METHODES



Certifications / habilitations :

. ITIL V3 & V2 "Foundation" (scores : 83%)

. Introduction to CMMI for Development V1.1 SEI Official training

. ISO 9001 et méthodologie d'Audit interne



Capacités à :

- identifier les problèmes, démonter leurs mécanismes, et trouver des solutions ;

- percevoir les enjeux, et avoir une vision globale et systémique de l'entreprise (aptitude conférée, entre autres, par l'expérience de Responsable de Système de Management par la Qualité) ;

- s'intégrer et coopérer activement dans un groupe ou projet;

- s'adapter à des contextes variés, et s'inscrire dans des enjeux stratégiques ;

- conceptualiser, formaliser, rédiger et transmettre des informations complexes ;

- être dans l'écoute active des autres et établir la compréhension mutuelle ;

- être curieux et avoir le sens du service.



J'aurai plaisir à tout échange permettant de progresser ensemble dans ces domaines.





La notion de réseau social n'est pas, pour moi, synonyme de faire du quantitatif. Seul le qualitatif donne du sens. Aussi, si vous souhaitez m'