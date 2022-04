Je suis Elvis Simplice MISSAMOU, Congolais de pointe noire, je suis diplomé de l'université de camagüey

Actuellement evoluant dans le domaine petrolier specifiquement dans l'hse ou j'ai travaillé comme Ase coordonateur à Caroil pendant 1an et après comme responsable hse dans la société SESI CONGO du groupe Fouré Lagadec pendant 7 ans et il ya 2 ans et 8 mois que je travail pour Total pour le compte de DPTN qui est le département des projets et travaux neufs.

Affecté au projet COGA pour ma première mission pendant 2 ans et actuellement, je suis affecté sur le projet traitement des eaux au terminal de djeno il ya deja 1 an et 2 mois de cela.

Je suis de caracter calme, poli, obeissant, compréhensif, j'aime bien apprendre auprès des autres ce que je ne connais pas et surtout j'aime bien donnée mes points de vues dans les differents types de sujets que nous débattons souvent avec ma hierarchie pendant les reunoins des avancements des travaux en ce qui concerne l'aspect HSE