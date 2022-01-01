Elvis TAILLET

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Bouffémont dimanche 10 avril à partir de 20 heures.
CADRE de SANTE Diplômé en service de PSYCHIATRIE et NEUROLOGIE.
Formateur temps plein depuis 2009, domaines d'expertise : PSYCHIATRIE, GÉRIATRIE, MANAGEMENT.
PSYCHIATRIE
1. LA PSYCHIATRIE POUR NON-SOIGNANTS 2 jours
2. LA BIENTRAITANCE EN PSYCHIATRIE 1 jour
3. LA CONTENTION EN PSYCHIATRIE 2 jours
4. LA DOULEUR EN PSYCHIATRIE 1 jour
5. MALADIE MENTALE A L’HÔPITAL GÉNÉRAL 3 jours
6. MENER UN ENTRETIEN INFIRMIER 2 jours
7. PRÉVENIR LE RISQUE SUICIDAIRE 2 jours
8. RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES 2 jours
9. VIEILLISSEMENT ET PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 2 jours
10. GÉRER LA VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ 2 jours
11. TSA ET DEFICIENCES INTELLECTUELLES 2 jours
12. ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES EN PSYCHIATRIE 2 jours
GÉRIATRIE
1. GÉRER LES TROUBLES DÉMENTIELS 2 jours
2. TRAVAILLER LA NUIT 2 jours
3. MALADIE ALZHEIMER ET TROUBLES APPARENTES 2 à 4 jours
4. LA CONTENTION EN EHPAD 2 jours
5. LA BIENTRAITANCE EN EHPAD 2 jours
6. PRÉVENIR LA CRISE SUICIDAIRE 2 jours
7. GÉRER LA VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ 2 jours
8. FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS 2 jours
9. PRÉVENIR LE RISQUE INFECTIEUX 1 jour
10. LA VIE APRES UN AVC 2 jours
MANAGEMENT
1. COMPÉTENCES ET FONCTIONS DU CADRE DE SANTE 3 à 4 jours
2. FONCTIONS MANAGÉRIALES de INFIRMIÈRE EN EHPAD 3 à 4 jours
3. GÉRER LES CONFLITS EQUIPE 2 jours
Mes compétences :
Formateur
Psychiatrie
Management d'équipe
Neurologie
Gériatrie