Elvis TAILLET

CADRE de SANTE Diplômé en service de PSYCHIATRIE et NEUROLOGIE.

Formateur temps plein depuis 2009, domaines d'expertise : PSYCHIATRIE, GÉRIATRIE, MANAGEMENT.



PSYCHIATRIE

1. LA PSYCHIATRIE POUR NON-SOIGNANTS 2 jours

2. LA BIENTRAITANCE EN PSYCHIATRIE 1 jour

3. LA CONTENTION EN PSYCHIATRIE 2 jours

4. LA DOULEUR EN PSYCHIATRIE 1 jour

5. MALADIE MENTALE A L’HÔPITAL GÉNÉRAL 3 jours

6. MENER UN ENTRETIEN INFIRMIER 2 jours

7. PRÉVENIR LE RISQUE SUICIDAIRE 2 jours

8. RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES 2 jours

9. VIEILLISSEMENT ET PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 2 jours

10. GÉRER LA VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ 2 jours

11. TSA ET DEFICIENCES INTELLECTUELLES 2 jours

12. ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES EN PSYCHIATRIE 2 jours



GÉRIATRIE

1. GÉRER LES TROUBLES DÉMENTIELS 2 jours

2. TRAVAILLER LA NUIT 2 jours

3. MALADIE ALZHEIMER ET TROUBLES APPARENTES 2 à 4 jours

4. LA CONTENTION EN EHPAD 2 jours

5. LA BIENTRAITANCE EN EHPAD 2 jours

6. PRÉVENIR LA CRISE SUICIDAIRE 2 jours

7. GÉRER LA VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ 2 jours

8. FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS 2 jours

9. PRÉVENIR LE RISQUE INFECTIEUX 1 jour

10. LA VIE APRES UN AVC 2 jours



MANAGEMENT

1. COMPÉTENCES ET FONCTIONS DU CADRE DE SANTE 3 à 4 jours

2. FONCTIONS MANAGÉRIALES de INFIRMIÈRE EN EHPAD 3 à 4 jours

3. GÉRER LES CONFLITS EQUIPE 2 jours



