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Elvis TAILLET

BOUFFÉMONT

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Bouffémont dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

CADRE de SANTE Diplômé en service de PSYCHIATRIE et NEUROLOGIE.
Formateur temps plein depuis 2009, domaines d'expertise : PSYCHIATRIE, GÉRIATRIE, MANAGEMENT.

PSYCHIATRIE
1. LA PSYCHIATRIE POUR NON-SOIGNANTS 2 jours
2. LA BIENTRAITANCE EN PSYCHIATRIE 1 jour
3. LA CONTENTION EN PSYCHIATRIE 2 jours
4. LA DOULEUR EN PSYCHIATRIE 1 jour
5. MALADIE MENTALE A L’HÔPITAL GÉNÉRAL 3 jours
6. MENER UN ENTRETIEN INFIRMIER 2 jours
7. PRÉVENIR LE RISQUE SUICIDAIRE 2 jours
8. RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES 2 jours
9. VIEILLISSEMENT ET PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 2 jours
10. GÉRER LA VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ 2 jours
11. TSA ET DEFICIENCES INTELLECTUELLES 2 jours
12. ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES EN PSYCHIATRIE 2 jours

GÉRIATRIE
1. GÉRER LES TROUBLES DÉMENTIELS 2 jours
2. TRAVAILLER LA NUIT 2 jours
3. MALADIE ALZHEIMER ET TROUBLES APPARENTES 2 à 4 jours
4. LA CONTENTION EN EHPAD 2 jours
5. LA BIENTRAITANCE EN EHPAD 2 jours
6. PRÉVENIR LA CRISE SUICIDAIRE 2 jours
7. GÉRER LA VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ 2 jours
8. FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS 2 jours
9. PRÉVENIR LE RISQUE INFECTIEUX 1 jour
10. LA VIE APRES UN AVC 2 jours

MANAGEMENT
1. COMPÉTENCES ET FONCTIONS DU CADRE DE SANTE 3 à 4 jours
2. FONCTIONS MANAGÉRIALES de INFIRMIÈRE EN EHPAD 3 à 4 jours
3. GÉRER LES CONFLITS EQUIPE 2 jours

Mes compétences :
Formateur
Psychiatrie
Management d'équipe
Neurologie
Gériatrie

Entreprises

  • Etablissements sanitaires et médico-sociaux - Formateur indépendant

    2009 - maintenant PRINCIPALES INTERVENTIONS

    GÉRIATRIE

    EHPAD DOMONT (groupe ORPEA), CH BRETEUIL, CH LOMME, Clinique VAL DE SEINE (Groupe MEDICA FRANCE), CH MONTREUIL, EHPAD MONSOULT, CH NEUFCHATEAU, EHPAD NEUILLY SUR SEINE (Groupe ORPEA), EHPAD NOYON (groupe ORPEA), Fondation LÉOPOLD BELLAN, CH ROCHEFORT, EHPAD SAINT-REMY-LES-CHEVREUSES (groupe ORPEA), CH VERDUN, Clinique VILLIERS SUR ORGE (Groupe CLINALLIANCE), EHPAD NEUILLY SUR SEINE (Groupe ORPEA), CH ROCHEFORT, EHPAD NOYON (groupe ORPEA)

    VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ MALTRAITANCE / BIENTRAITANCE

    Clinique JOUARRE, Clinique La ROSERAIE SOISSON, CHP SAINT-MARTIN à CAEN, CH PONTARLIER, CENTRE PREVENTION PROTECTION de la MAIRIE de PARIS (60 Agents), CLINIQUE DOMONT, CH LE MANS, CH COLMAR, CH LA CHARITÉ SUR LOIRE, AP-HP POINCARÉ-BERCK, GUYANCOURT (SODEXO), TOULOUSE ( SODEXO), Groupe COALLIA en inter à PARIS, FAM CALONNE RICOUART, Groupe VITALLIA à BLENDECQUES

    PSYCHIATRIE

    EPSM BAILLEUL, Clinique CHAMIGNY (Générale de Santé), Clinique psychiatrique CHAMPIGNY SUR YONNE, CH CLERMONT-FERRAND, CH CREST, Clinique JOUARRE (Générale de Santé), CH GONESSE, LA FORCE (Fondation John Bost), EPSM LA QUEUE EN BRIE, CHS LARAGNE, CHU LILLE, CH MONTEREAU, CH MAYENNE, CH NORD DEUX SÈVRES, GPS PERRAY VAUCLUSE, Clinique LA ROSERAIE à SOISSON, EPSM SAINT AVE, CH SAINT MALO

    MÉDECINE

    AVC / EVC ; PEC de la DOULEUR ; MANAGEMENT des EQUIPES

    ANNONAY, ANTONNE et TRIGONANT, AUBENAS, BASTIA, BOEN SUR LIGNON, BOURGOIN JAILLEUX, BOURG DE THIZY, CAVAILLON, CHATILLON, DINAN, GEX DIVONNE les BAINS, GOUSSONVILLE, CH ISSOUDUN, CH LE GRAND FOUGERAY, LES VANS, CH MARDOR, MONTBÉLIARD, CSS NANTES, NEUFCHATEAU, NORD DEUX SÈVRES, NOIRETABLE, NYONS, PONT DE VAUX, SAINT-CHAMOND, CMPR SAINT JEAN DE MONT, SAINT-GENEST MALIFAUX, STRASBOURG, TARARE, THIONVILLE, VERNOUX EN VIVARAIS, VILLENEUVE SAINT GEORGES, CH BASTIA, CH RODEZ , CASVP, EHPAD CACHAN.

  • Centre médical et pédagogique Jacques Arnaud - Cadre de Santé

    2003 - 2008 Cadre de Santé en service de Médecine Physique et Réadaptation NEUROLOGIQUE

    J'ai dirigé de mai 2004 à avril 2009 une équipe de 30 personnes.
    J'ai coordonné toutes les prestations de soins et d’hôtellerie auprès de 60 patients âgés de 15 à 35 ans : Accueil, respect du programme de soins, hygiène et restauration.
    Responsable de la gestion des plannings des personnels, j'ai veillé à leurs besoins en formation et animé les réunions de service.
    J'étais membre du CLUD, du CLIN et d’un groupe de travail sur l’amélioration de la qualité des soins.

  • Centre Médical et Pédagogique Jacques Arnaud - Cadre de santé

    2003 - 2004 J'ai encadré une équipe de 16 infirmiers dans un service de psychiatrie pour adolescents : Organisation des soins, gestion des chambres et des repas, supervision des plannings soignants et animation du projet de service.

  • Centre Médical et Pédagogique Jacques Arnaud - Infirmier

    1999 - 2003 J’ai exercé comme infirmier dans ce service de Août 99 à Août 2003 avant d’y être nommé Cadre en septembre 2003

  • American Hospital of Paris - Infirmier

    NEUILLY SUR SEINE 1997 - 1997 Infirmier, Hôpital Américain de Paris, Neuilly / Seine (92)
    Médecine interne et chirurgie générale

  • Clinique DUPRE - Infirmier

    Paris 1997 - 1999 Infirmier, Clinique Dupré, Sceaux (92) ; psychiatrie post-urgence
    J’ai soigné des adolescents anorexiques, psychotiques, dépressifs.

  • ELVIS'OR - Commerçant bijoutier

    1991 - 1993 J’ai ouvert une bijouterie sur Paris. Je disposais également d’un stand de vente auprès des comités d'entreprise d’Aéroport de Paris, du Ministère de l’air et d’Air France.

  • SIEMENS NIXDORF - Commercial informatique

    Saint-Denis 1988 - 1991 J’ai vendu le matériel informatique de ce constructeur (Pc et périphériques)

  • BARCODE INTERNATIONAL - Analyste programmeur de gestion

    1985 - 1987 J’ai conçu, rédigé et installé des programmes informatiques de gestion.

Formations

  • Institut Formation Cadres De La Santé IFCS BOIS LARRIS (La Morlaye)

    La Morlaye 2005 - 2006 Management des services hospitaliers

    SANTE

Réseau