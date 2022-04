Salut à tous je suis elvis yao j'ai 23 ans ivoirien jeune diplômé ambitionne de devenir entrepreneur j'aimerais donc me faire des contacts et pourquoi pas créer un réseau d'amis ou de tous ceux qui souhaiteront entreprendre et j'ai surtout besoin d'aide financière à rembourser avec intérêt merci pour votre compréhension et mon rêve c'est de pouvoir donner un jour du travail et œuvrer dans le social.



Mes compétences :

Journalisme sportif(amateur mais bien apprecier

Étude de marché