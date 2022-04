Elvyre NESME

Depuis vingt-cinq ans, le transport international est le coeur de mon métier. Mes fonctions successives m'ont permis d'appréhender de manière complète les aspects techniques et réglementaires liés à l'exploitation, de développer mes compétences managériales et je suis une professionnelle confirmée dans le domaine maritime.



Dotée d'un bon sens du relationnel et dune réelle capacité d'écoute, je suis capable de définir rapidement et avec justesse les besoins d'un client. Ma rigueur, mon organisation, la précision de mes réponses et l'efficience de mes conseils sont autant d'atouts qui apportent une réelle plus-value et contribuent au but ultime de la satisfaction de nos clients.



Mes compétences :

Recherche de solution innovantes

Cotations et tarifs

Commerce international

Transport marchandises hors gabarit

Service client

Gestion achats, suivi et évaluation fournisseurs

Transport maritime import et export

Transport matériel roulant

Transport vins et spiritueux

Transport marchandises dangereuses, produits chimiques

Management

Amélioration des processus / SOP