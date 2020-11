Eric NESME

Cadre expérimenté en opération, marketing et finance ayant démontré une capacité à diriger des équipes dans plusieurs pays dans des environnements interculturels complexes.

Qualités opérationnelles et commerciales fortes avec une expérience de 30 années en management de Business Units (mise en place dorganisations, réorganisations, fusions et acquisitions) et de gestion de projets (ingénierie et construction) dans le secteur de lenvironnement.

Spécialiste de la conduite du changement. Orienté vers la performance financière, opérationnelle et la satisfaction des clients.

Enthousiaste et passionné par les challenges (en opération et business development).

Spécialisé dans le secteur de l'environnement et de l'énergie.