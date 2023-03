Boris LE GUEN

Issu d'une formation audiovisuel avec une spécialisation en Production, je suis diplômé de l'Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle depuis 2010. Après une année d'étude à New York, j'ai travaillé trois ans en tant que Chargé de production et Directeur des Achats dans une agence événementielle située à Paris. En 2014 je change de voie professionnelle en devenant Représentant Technico Commercial pour la société CDIF. Je suis en charge de proposer des solutions de Collecte, Tri et Valorisation des déchets à mes clients. Depuis fin 2017 j’occupe le poste de Responsable Collectivités et Négoce Déchets.

Ma motivation, ma polyvalence et mon sens de l'organisation sont mes atouts principaux. Perfectionniste dans l'âme, je m'obstine toujours à apporter la meilleure expertise qui soit.



Mes compétences :

Elaboration des devis et respect des budgets

Suivi de production

Suivi de budget

Budget & Achat

Dossier de présentation

Commercial

Organisation

Management