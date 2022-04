Ely DE TRAVIESO

Je suis le directeur et co-fondateur de Phonesec, société française spécialisée dans la gestion des risques numériques. Depuis 2002, Phonesec accompagne ses clients dans le traitement des menaces et des opportunités liés à l'économie numérique (lutte contre la fraude, sécurité de l'information, veille stratégique, étude, formation). L'excellence technique et managériale sont les piliers de notre engagement. Pour plus d'informations, visitez notre site internet : http://www.phonesec.com



En 2016, pour répondre aux enjeux de la transition numérique, je lance la startup BugBountyZone, plate-forme de mise en relation des entreprises avec la première communauté d'experts en sécurité informatique : https://www.bugbountyzone.com



En plus de mes activités professionnelles, je suis actif dans le monde associatif, tant dans les communautés Sécurité IT que dans le monde entrepreneurial :

- Responsable du groupe de travail cybersécurité à la CGPME

- Président du CLUSIR PACA

- Vice président CGPME13



Mes compétences :

Hacking

Sécurité informatique

Cyberdéfense