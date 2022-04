Elyaagoubi SAID

Les espaces verts sont un élément important de tout aménagement, ils constituent en quelque sorte



la carte de visite puisque c´est eux que l´on voit en premier.

Les éléments constitutifs d´un espace vert sont nombreux :



*Clôtures, murets, pierres

*Allées, éclairage, terrasses, parking

*Puits, cascades, jets d´eau, bassin de jardin, piscine

* Aménagements en bois traités ( pergolas..)

*Mobilier de jardin (abris de jardin, objets décoratifs)

*Jeux pour les enfants

*Gazon et arrosage automatique

* Plantes; Arbres d´ornement ou fruitiers et arbustes

*étude,conception, réalisation, entretien

La création d´espaces verts n´est pas une chose facile. Nos spécialistes paysagistes assurent la conception,



le choix des plantes tout en prenant soin des travaux de réalisation et d´entretien.

Pour pouvoir profiter d´un jardin ou d´un espace vert unique, étudié sur mesure en fonction de vos désirs,



nous vous proposons tout l´accompagnement pour sa réalisation. Dans une première étape



nous vous rendrons visite pour vous écouter et cerner vos attentes, par la suite d´un accord nous nous occuperons de la pose et la fourniture de végétaux, plantations et arbres, rosiers, plantes vivaces, gazon traditionnel en racines, gazon en plaques, fourniture de terre végétale de bonne qualité.

Sous la direction d´architectes paysagistes et de spécialistes en horticulture nous vous assistons dans la réalisation de vos espaces verts.

N´hésitez pas à nous demander toutes les informations



( du choix des plantes... jusqu´au système d´arrosage),



nous vous apporterons les solutions les plus adaptées à vos exigences.

Répondre à vos attentes est notre métier.



Pour toutes informations ou pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter au 0662547664 ou par mail : macef2011@gmail.com

Compte Skype: said.elyaagoubi

Notre site web:Array







Mes compétences :

Commercialisation

Conseil

Contrôles qualité

Création

espaces verts

Gmail

Le conseil

Qualité