Elyamani LAFRIKI

* 20 ans d'expérience ,professionnel dans les achats locaux,sous traitance,importation et sourcing.

* Plusieurs formations continues certifiantes ,séminaires,dans le domaine SUPPLY CHAIN MANAGEMENT et autres.



Compétences, Spécialité:

- Logistique Amont

- Gestion des Flux Physiques,Informations et Financiers.

- Élaboration des Procédures Achats.

- Rédaction des Cahiers de Charges.

- Suivi des Appels d'Offres ( Marché Public )

- Auditeur Qualité Interne.



Mes compétences :

Enseignant Achats

ISO 900X Standard

Audit