Elyes BEN M'RAD

Actuellement diplômé B.A.A. de HEC Montréal en Finance, passioné par le journalisme et les médias je me dirige vers une carriere management des médias.



Durant mes années à HEC Montréal, j’ai eu l’occasion de m’impliquer dans le journal de HEC Montréal – «L’intérêt» comme journaliste, puis chef de section politique et enfin j’ai eu le privilège d’être élu rédacteur en chef de ce même journal.



D'autre part, durant l’été 2011 j'ai eu l'occasion, après des changements radicaux dans mon pays d'origine la Tunisie, de créer le premier journal gratuit en Tunisie : Tunis Express (www.tunis-express.com), ce journal à ce jour est tiré à plus de 12 000 exemplaires. J’ai, l’année suivante développé mon entreprise avec l’aide d’associés en une entreprise de conseil en communication, d’édition de journaux français et nationaux et de location d’Espaces publicitaires urbains. Notre agence se nomme : Express Médias (www.expressmedias.net)





Mes compétences :

Journalisme

Gestion de projets

Journaliste web

Finance d'entreprise

Ableton live

Wordpress

Finance de marché

Reportage