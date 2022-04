Elyes CHAABANE

Diplômé du master spécialisé en « Gestion de Patrimoine et Immobilier » de l’IMPI à Bordeaux Ecole de Management, et après un parcours académique et professionnel riche et varié, j'ai intégré le groupe SWISS LIFE en tant que chargé de mission dans le but d'enrichir mon expérience professionnelle et de développer mon esprit d'équipe au sein d'un des leaders européens en assurance vie (complémentaire retraite), prévoyance et Mutuelle Entreprise.





Spécialités : Protection sociale des professionnels, Gestion de patrimoine, ingénierie financière...



Mes compétences :

Assurance

Banque privée

Ingénierie patrimoniale

Ingénierie financière

Finance islamique