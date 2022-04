Elyes DAHMANI

J'ai eu une formation polyvalente en hydraulique et aménagement. Je développe mes compétences en ingénierie grâce à des projets universitaires et une expérience professionnelle. Pendant mes années d'études, j'ai acquis une formation générale en hydraulique et j'ai pu développer un large champ de compétence en travaillant sur des projets multi-terrain touchant plusieurs domaines, qui sont en conjonction avec l'hydraulique (Travaux hydro-agricole, Route et VRD, Assainissement et AEP, ....)

Sérieux, créatif, dynamique, motivé, j'ai un esprit d'équipe et un sens de la discipline.

Mon objectif est de rejoindre une organisation professionnelle dédiée à l'excellence et à l'avancement professionnel. Partager mes connaissances avec les autres pour le bénéfice de l'organisation. Améliorer mes connaissances en étant un membre actif de l'équipe.



Mes compétences :

Microsoft Office

Autocad

COVADIS

Epanet

ArcGIS

Surfer

Communication

Gestion de projet

Management