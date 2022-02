Kamel BEN MAHMOUD

Ingénieur en environnement, dans le domaine depuis Quarante deux ans.

1er responsable du Bureau d'études GEREP-Environnement depuis plus de 30 ans.

plusieurs qualifications liées au domaine environnemental :

- Chef de projet, gestion et direction détudes et de projet, assistance technique, suivi et contrôle des travaux, mise en place de procédures de contrôle, diagnostics, mise à niveau, pilotage et de coordination.

- gestion des déchets solides : collecte, transport, tri, transfert, traitement, valorisation, élimination (décharges contrôlées, centre de tri, centre de transfert, etc..)

- gestion des déchets dangereux (aspects techniques, réglementaires et financiers)

- Changements Climatiques (inventaires GES, projet MDP, communication nationale, ) et énergies renouvelables

- étude dimpact sur lenvironnement et PGES pour différents types de projets (Infrastructure urbaines et industrielles, Transport, Tannerie, station dépuration, décharge contrôlée, AEP, dessalement, projet industriel, etc.), en études dévaluation Environnementale et Sociale selon les critères Banque Mondiale, UE, BEI, KFW, BAD

- traitement et épuration des eaux usées urbaines et industrielles

- expert en Environnement et en Développement Durable, expert Banque Mondiale

- Auditeur Tierce partie IRCA ISO 14001 et ISO 18000

Je suis intéressé des forums sur les changements climatiques et de leurs effets, mais également de tous les forums touchant à l'environnement.



Mes compétences :

Environnement

Traitement des eaux

Etude d'impact sur l'environnement/PGES/PAR

Pollution de l'air

Gestion des déchets