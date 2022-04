Elyes DOGHRI

Bonjour,



Ingénieur en Environnement de formation, j'ai choisi de me spécialiser en Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement.



Grâce à ma formation, à mes expériences professionnelles et aux projets réalisés dans le cadre de mes études, j’ai acquis de solides connaissances dans le domaine de l'Environnement et plus particulièrement en QHSE.



Je suis autonome, impliqué, à l’aise lors de formations en public, dynamique et j’ai prouvé lors de mes différents stages que je savais m’adapter aux missions qui m’étaient confiés. Doté d’un excellent relationnel, je crée facilement des liens avec différentes personnes.



N'hésitez pas à me contacter.

Au plaisir,



DOGHRI Elyes



Mes compétences :

Risque chimique

Réglementation ICPE

Reporting

REACH

Veille réglementaire

Microsoft Office

Sécurité au travail

Planification

Santé au travail

Energies renouvelables

Autonomie

Animation d'équipe

Norme HSE

Gestion des déchets

Gestion de l'environnement

Analyse environnementale

Évaluation environnementale

Environnement

ISO 14001 Standard

Internet

ISO 900X Standard

Audit