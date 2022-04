Elyes FRIKHA

Spécialement intéressé et passionné par les technologies web, j'aime investir mon savoir faire dans ce secteur d'activité et élargir mon domaine de compétence. Grâce à mes études académiques et aussi mes expériences professionnelles, j'ai réussi à avoir de solides connaissances et un profil à deux aspects, d’une part un développeur et concepteur informatique, d’autre part infographiste et web designer. Ainsi, je suis parfaitement trilingue (Français, Anglais et Arabe), dynamique et sociable, ayant de l'ambition et voulant réussir. Je suis tout à fait convaincu que l'addition de mes atouts vont me mener à bien concevoir mes travaux et m'assurent aujourd'hui une autonomie et une aisance pour entreprendre tous types de projets.



Mes objectifs que je voudrais atteindre à court et moyen terme sont :

- Devenir un expert des technologies Web.

- Participer à des projets innovants d’envergure internationale.



Mes compétences :

PHP

JAVA

.NET

C#

Windows Phone 7

XML

Android

JQuery

AJAX

J2EE

Hibernate

JSF/RichFaces

ASP.NET MVC

Redmine

Bootstrap

HTML

MySQL

Jenkins

CSS 3

HTML 5

Git

CSS