Elyes MDIMAGH

Un Marketeur passionné avec 6 ans d’expérience dans le marketing et la vente B2B / B2C pour le compte des Strat-up et PME en Afrique du Nord (Tunisie, Maroc, Algérie) et en France. J’interviens principalement en conseils et implémentations des stratégies et solutions digitales dans l’objectif ultime de permettre à mes clients de :



✪ Améliorer la notoriété / la visibilité de leurs marques.

✪ Attirer plus de prospects et créer plus d’opportunités de vente.

✪ Générer plus de chiffre d’affaires à travers le Digital.

✪ Booster la croissance de leurs business.



Mes compétences :

Créativité

Web & mobile analytics

E-reputation

SMO

SEO

Webmarketing

Inbound

Rédaction de contenus

Inbound Marketing

Marketing

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Stratégie de communication

Stratégie digitale