Elyesse HOCINI

Fort d’une première expérience de 8 années dans le management de la relation client, j'ai acquis une expérience les compétences essentielles à la gestion d'un plateau de centre d'appel ou d'un centre de profit.



Sensible aux enjeux et aux mutations du centre de contact, je suis orienté expérience client et management humain et bienveillant.



Mes compétences :

Microsoft Excel

SAP

Performer

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Customer Relationship Management

Esprit d'équipe

Kiamo

Gestion de la relation client

Management opérationnel

Hermes

Esprit analytique

Statistiques

Synthèse

Esprit d'initiative

énergie

GRC

Enquetes de satisfaction

Back office

Service clients

Qualifications

Prise de rendez-vous