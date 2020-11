Elysabeth C. NAVARRO

En veille active, je recherche des prestations à assurer en tant que Correctrice de manuscrits et tapuscrits et/ou Traductrice/Interprète en espagnol.



Récompensée par l'Académie de Versailles d'un BAC en Techniques Administratives, j'ai suivi une carrière de Secrétaire et d'Assistante dans des secteurs spécialisés aussi différents qu'enrichissants. En outre, mon expérience en tant qu'intérimaire a renforcé mes facultés d'adaptation aux pré requis, d'écoute, d'organisation, d'autonomie et d'efficacité en toute simplicité.



Le décryptage des notes manuscrites, la correction de l'orthographe, de la grammaire et des erreurs de syntaxe, la retranscription et la mise en forme de nombreux courriers, associés à un souci de synonymie, pratiqués tout au long de mon itinéraire, ont accru mon aptitude rédactionnelle. Serait-ce un défaut professionnel ou du perfectionnisme bienveillant ? Toujours est-il que cela a aiguisé ma propension à traquer « aveuglément » les fautes en tout genre et à les pointer sur pléthore de supports. A titre personnel jai remanié des mémoires, révisé des statuts, rédigé des lettres de motivation et des curriculums



Bilingue Français/Espagnol depuis que je sais parler, je puis glisser d'un idiome à l'autre sans même m'en apercevoir ; j'évite par conséquent les écueils de la TAO. Mon goût pour le relationnel et mon obligeance me facilitant la communication, même en Anglais que je maîtrise modestement, mont autorisée à exercer des emplois hétéroclites et à y évoluer néanmoins avec plaisir et professionnalisme.



Maman solo de deux petites filles, en son temps, ma polyvalence n'est plus à démontrer pas plus que ma conscience des contraintes et des responsabilités ! D'où l'énergie et la capacité à rebondir.



Cette fonction, que je sollicite aujourd'hui, serait pour moi un véritable tremplin m'ouvrant à un nouveau métier parfaisant mes compétences, dans un domaine que je brigue depuis longtemps et qui semble être en adéquation avec mon ouverture d'esprit