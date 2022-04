Elyse BRISSEAU

Organisée et investie, je m'oriente vers le métier de Chargée de projet événementiel avec envie et plaisir !



Après obtention d'un Master 1 en Communication publique et animation des territoires où j'ai eu l'opportunité d'effectuer une alternance au sein du service culturel des Herbiers (85), j'ai poursuivi par un Master 2 Management de la culture, patrimoine, arts du spectacle vivant et action culturelle avec un stage de 4 mois au sein de l'association des Z'Eclectiques organisatrice du festival des Z'Eclectiques à Chemillé (49).



Après une belle expérience en Service civique dans un parc de loisirs de jeux traditionnels bretons, le Cârouj, géré par l'association la Jaupitre, je voyage et je couds tout en recherchant mon prochain emploi qui je l'espère sera dans le milieu culturel et touristique !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Blogging

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Photographie