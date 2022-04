Elysé Jackson ANDRIATSITOHAINA

Gasy Peace Card sarl est une entreprise qui négocie des avantages pour ces clients, spécialisée dans la distribution ,dans la conception , dans la vente et sans la vulgarisation de carte avantage et de fidélisation client à uyiliser via TPE comme une carte bancaire mais elle ne l'est pas. La carte Zina est une carte avantage pour tous et nous la vendons dans nos 8 points de ventes ici à Antananarivo.Et ma mission en tant que représentant commercial est de négocier notre offre de partenariat auprès des entreprises de tous les secteurs d'activités puisque notre concept c'est gagnant gagnant entre les deux parties c-à-d que vous donnez les avantages à nos clients et en retour nous vous donnons nos clients en tant que notre partenaire.Donc,notre partenariat se résume en deux termes:plus de portefeuil client pour vous et plus de visibilité aussi car nous vous publions aussi en plus d'inciter nos clients à venir vous voir!.La carte Zina joue un rôle important dans tous ça! car imaginez-vous 50000 adhérants et même plus en un ans c'est vraiment une obène pour les partenaires fini d'attendre les promos de braderie pour les particuliers car c'est un abonnement pour tout publique.Avis à votre entreprises intéressées à notre offre de partenariat en sachant que en ce moment nous avons 60 partenaires déjà à notre actif et que Airtel,Dreamin TV,RDJ ainsi que Evanga sont nos partenaire officiels.Notre lancement officiel se fera dans quelque semaines ou quelque jours donc à vous le choix si vous aimerez être plus gagnant et vous aimez les défis!.Notre site est consultable même en plein maintenance!Array ou contacter le 0346691413 et notre siège est à Andravoahangy près du quincaillerie Mono Prix!.Merci à vous.



Mes compétences :

Marketing

Relation publique

Communication