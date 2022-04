Bonjour,

27 années d’expériences en milieu médical dans divers services, m’ont fait constater à de nombreuses reprises que l’écoute et la disponibilité que j’accordais aux malades, leur procurait du bien-être et plus particulièrement les massages que je leurs donnaient. Malheureusement, le manque de temps lié aux contraintes institutionnelles ne me permettait pas de mener à bien mes observations. C’est ainsi que je pris la décision en 2011 de quitter le milieu médical et de me former à la réflexologie plantaire. Aujourd’hui, réflexologue certifiée par une école membre de la Fédération Française des Réflexologues, je cherche encore à améliorer mes compétences. Convaincu de l’importance de voir la personne et la maladie dans son ensemble, je me suis engagée dans un cursus complet en médecine traditionnelle chinoise.







Cordialement.

Elyse OLIFIRENKOFF



Mes compétences :

Réflexologie plantaire

Apiculture