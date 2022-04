Je suis Élysée MBULA, Assistant chargé de Finances et Ressource Humaines à la Coordination Provincial de la Protection Civile/ Cabinet du Gouverneur de Province du Nord-Kivu

Je suis également le Chargé de Finances et RH de la Coordination de la Région Est de la Lutte Antimine et les Restes Explosifs de guerre basé à Goma au Nord-Kivu.