Elysée TCHAS

Je suis un jeune homme dynamique et travailleur. J'ai une formation en Administration Réseaux et en Électronique.

J’aspire toujours à l’excellence, je reste en perpétuel quête de connaissances des Technologies de l’Information et de la Communication pour être toujours performant dans mes activités. Avoir une connaissance générale dans tout domaine est ce qui me motive.



Contact : +237 96 30 65 82 / +237 79 22 04 08

Email : intertchas@yahoo.fr



Mes compétences :

Microsoft Exchange Server

Linux Debian

jQuery

PostgreSQL

MySQL

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Outlook

Macromedia Flash

JavaScript

Java

Cisco Switches/Routers

C Programming Language

Apache WEB Server

Adobe Photoshop

AJAX