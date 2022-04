Blandine TCHAHA

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis Mars 2010

Rédactrice juridique Matériels-Corporels-Protection Juridique - MAIF (Vienne)



 Recours amiables et contentieux en droit de la consommation et de la construction (Loi Spinetta, RC professionnelle, dommages ouvrages)

 Règlements des sinistres multirisques habitations (vol, incendie...)

 Gestion des sinistres corporels (RC droit commun, Loi Badinter)

 Relations téléphoniques avec les sociétaires, experts et avocats



2010 (2 mois)

C.D.D

Assistante de justice - COUR D’APPEL DE LYON (5ème Chambre Sociale C)



 Rédaction des projets d’arrêts (Droit du travail et Droit de la Sécurité sociale)

 Veille juridique, assistance des magistrats aux audiences et délibérés

2009 (9 mois)

Intérim Chargée de financement - CREDIT FONCIER DE FRANCE (Lyon)



 Gestion des demandes de prêts immobiliers (Instruction et règlements)

 Relations téléphoniques avec la clientèle et les partenaires externes

2008 (5 mois)

Intérim Gestionnaire sinistres d’assurances - MACIFILIA (Grenoble)



 Instruction et règlements informatiques des sinistres matériels automobiles

 Relations téléphoniques avec les courtiers et les experts

2007 (7 mois)

Stages Juriste - SCP CLEMENT- CUZIN, LONG ET LEYRAUD (Avocats à Grenoble)

CABINET DE Me BORGES (Avocat à Grenoble)



 Rédaction des conclusions (Droit social et Droit des sociétés)

 Veille juridique, présence aux audiences et aux consultations

2003-2007

Emplois

étudiants Auxiliaire de vie - ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES (Grenoble)

Animatrice BAFA - MJC CAPUCHE (Grenoble)





FORMATION



2009 Master 2 Droit des Affaires (Mention Assez Bien)

Université Jean Monnet (Saint Etienne)

LANGUE ET BUREAUTIQUE





Anglais

Bureautique TOEIC (605/990 - 2009)

Pack office 2007 ( Word, Excel, PowerPoint)



CENTRES D’INTERETS



Tourisme



Loisirs Ecosse, Italie et Suisse



Natation et salsa



Mes compétences :

Rédactrice

Relation clients

Analyse transactionnelle

Négociation