Elyssa POYET

Actuellement en reconversion professionnelle dans le secteur de l'import export, j'ai occupé auparavant une fonction de chargée d'études environnementales en bureau d'études (Ile de la Réunion) et de secrétaire d'entreprises (Lyon). Mes principales compétences sont les suivantes:



-Elaborer les offres à l’international et suivre les commandes

-Gérer la logistique, organiser les expéditions

-Assurer la réclamation des paiements et le suivi des litiges

-Gérer la relation client/fournisseur en France et à l’international

-Prospecter et promouvoir l'image de l'entreprise

-Préparer la documentation nécessaire à l’exportation

-Collaborer avec les départements logistiques, achats, marketing et comptabilité

-Elaborer et actualiser des tableaux de bords commerciaux

-Assurer le suivi des opérations de dédouanement

-Accueillir les clients au téléphone et gérer le courrier

-Compétences en Droit

-Logiciels (Pack office, Ciel, logiciels de cartographie, internet, R)

-Répondre aux appels d’offres;

-Bilingue Français/Arabe et bonne maîtrise de la langue Anglaise (formations au British Council et à l'Amideast de Tunis, TOIEC et préparation à American Teachers Lyon);

- Niveau scolaire en Espagnol complété par une formation à l'Instituto Cervantes de Tunis)



A la recherche d'un stage pour le début de l'année 2018 dans le cadre de la formation professionnelle pour adultes que j'effectue actuellement, je demeure à l'écoute d'opportunités pouvant découler sur un emploi sur la région de Lyon. N'hésitez donc pas à me contacter.



