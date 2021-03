Roullet MANUEL

Je suis actuellement en recherche active d'un poste d'assistant import export.



J'ai développé lors de mes différentes expériences professionnelles et à l'université des compétences me permettant d'évoluer dans un environnement international. Je souhaite mettre en pratique mes connaissances théoriques acquises lors de ma formation afin d’effectuer des opérations logistiques et administrative au niveau international.



Mes compétences :

Assistance client

Service client

Chaine logistique

Veille concurrentielle

Gestion des commandes

Commerce international

Import

Incoterm

Offres commerciales

Gestion de la relation client

Veille commerciale

Export