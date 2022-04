Elyzabeth PEPIN

Conceptrice-rédactrice - rédactrice web & SEO indépendante.



Création de contenu et conseil.

Contenus généralistes et alternatives durables



- créer du « sur mesure » : rédaction d’articles, de fiches-produits dynamiques, de textes SEO pour des sites de niche...,

- concevoir et rédiger des document longs : guides, référentiels, supports de formation...,

- concevoir et rédiger des stratégies : chartes éditoriales, champs sémantiques et mots clés...,

- concevoir des stratégies social media appliquée aux petites communautés (artisans, T.P.E., indépendants, petits commerçants, artistes, professions libérales),

- documents techniques : (notes d'intention, diagnostics, cahiers des charges, business plan, appels d'offre, livres blancs...)



Au-delà de ces activités :

Fondatrice, directrice de publication : Var Vie Durable (https://varviedurable.fr/ )

Magazine en ligne sur le développement durable à destination des consom'acteurs et éco-citoyens.



Mes compétences :

Méthodologie de projet

Recherche documentaire

Veille informationnelle

Rédaction

Rédaction web

Rédaction SEO

Stratégie de contenu

Développement durable

Prestashop & WordPress