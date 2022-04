Elza BONIFFACY

Actuellement en dernière année de licence de SVT parcours Homme et Milieux option ENVIRAM (Environnement et Aménagement), j'aspire par la suite faire un master BEE (Biodiversité, Ecologie et Evolution) afin de pouvoir travailler dans la cohésion de l'urbanisme et de la biodiversité. Je suis ambitieuse, mobile et décidée à agir pour notre bien être et celui de la biodiversité.



Mes compétences :

Niveau1 de plongée

Niveau B1 en anglais

Niveau C2I en informatique

Cartographie SIG

PLU

Microsoft Office