Elżbieta SZAJNOWSKA-KANIA

Je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute en libéral depuis 13 ans, actuellement à Poissy et à Osny à la Maison médicale de la clinique Sainte Marie. Le public : adultes, enfants, adolescents, couples. Dans le cadre associative (AGOS et REPOP) j'accompagne les personnes (enfants, adolescents et adultes) souffrant de l'obésité ou du surpoids.

Je suis adhérant et pendant 4 ans je faisais partie de CA de l' Association pour Développement francophone des Thérapies Comportementales des Couples et des Familles (ADTCCF) à Paris. ADTCCF organise des Ateliers de formation avec des intervenants français, européens et américains. Mon approche thérapeutique est centrée sur la personne dans sa globalité et sa complexité en utilisant des méthodes différentes : TCC, hypnose, EFT, thérapies systémiques, relaxation.



Mes compétences :

Dans le cadre de L'AGOS j'anime l'Atelier de danse