Ema ASOINDEP

Bonjour et bienvenus dans l 'univers du BIEN ETRE A DOMICILE & ENTREPRISE

Ma passion "Prendre soin de vous et de vos équipes si vous êtes dirigeants d'entreprise, indépendants, salariés, particuliers. Vous former, vous accompagner, vous detendre " avec ASOINDEP L'ART SUBTIL AU BOUT DES DOIGTS .Array



Mes spécialités : La formation en massage de relaxation pour particuliers et professionnels en partenariat avec Pôle Esthétique Formations, la Sophrologie de groupe et individuelle, les Massages de relaxation , les Soins de Beauté Esthétiques. Praticienne EDONIS - la santé au naturel, découvrez le Massage EDONIS, véritable remise en forme il est issu de 5 techniques de massage (coréen balinais californien et ayurvédique) et 12 bienfaits intégrant l'accupression, moxibution et auriculothérapie;



Des séances Wake Up en entreprise, soins du corps personnalisés en cabinet sur Paris 11, du suivi en Sophrologie ....