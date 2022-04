Diplômée de la Faculté de médecine à Strasbourg où j'ai obtenu le master de Physiopathologie avec la mention Bien et un classement de 6ème sur une trentaine des étudiants. Mon parcours est atypique-j'ai fait avant une licence de Chimie et biologie mais j'ai suivi notamment des matières de la licence de Biochimie et biologie moléculaire. Le parcours entier m'a permis d'avoir des bases solides en virologie, microbiologie, immunologie, oncologie, biologie moléculaire, biologie structurale, biochimie et chimie. Au cours de ces dernières années, j'ai effectué plusieurs stages à IBMC chez JC Paillart dans l'équipe de Rétrovirus et virus à l'ARN et un CDD chez C. Romier à IGBMC dans l'équipe de Bases moléculaires de la régulation de la chromatine et de la transcription. J'ai acquis durant ces expériences professionnelles des bases solides en techniques biologiques variées (c.f. le CV). Je parle notamment couramment le français, l'anglais, le tchèque et je possède des bases en allemand. En recherche d'un CDD, CDI ou d'une thèse dans le domaine de la biologie, n'hésitez pas de me contacter pour des informations complémentaires, je reste entièrement à votre disposition ! Merci pour votre temps et intérêt ! Ema Sindelarova



Mes compétences :

Chromatographie d'exclusion stérique

Co-expression des protéines

Diffusion dynamique de lumière

Chromatographie échangeuse d'anions

Western-Blot

Transfection

Culture cellulaire

Transformation des bactéries

Transcription in vitro

Electrophorèse

Spectrométrie de masse

Clonage

RT-PCR

Oncologie

PCR

Microbiologie

Virologie

Immunologie