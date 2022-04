Emanoeliasy J. R.

Je suis Emanoeliasy, 21 ans, célibataire,titulaire d'un Baccalaurét d'option littéraire, série A1; et Ière année en droit.Mais, d'une raison personnelle, j'ai du stopper mes études et pour l'instant je suis gérant d'un cybercafé.En effet, ce poste est mon premier vrai travail, bien qu'auparavant, j'étais un épicier, animateur, chanteur amateur (cabaret et autres).J'avais suivis une formation dans la domaine de l'hôtellerie chez l'EMTH (Ecole des Métiers du Tourisme et de l'Hôtellerie), et aussi en informatique bureautique.Ett pour des langues étrangers: Français (excellent), Anglais (peu excellemt) et Allemand (notion).On me reconnaît en général, une bonne présentation, sens de travailler en équipe, volonté d'apprendre.



Mes compétences :

Animateur

Chanteur

Hôtellerie

Tourisme