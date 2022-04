Emanse JUSTINVIL

A l'aise avec la gestion d'échange téléphonique avec le sens relationnel.



Je suis dynamique et motivee, vous j'aime le travail en équipe.



Forte volonté d'apprendre et d'évoluer au sein d une équipe.



Mes compétences :

Pack Office, Eole, Gatraline, M1 Client, Bay, Prog

Communication orale

Rédaction

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle

Rigueur

Accueil physique et téléphonique

Gestion du stress

Chargé de clientèle

Adaptabilité

Support client

Gestion clients

Service client

Accueil des clients

Contact client

Gestion de la relation client

SAP