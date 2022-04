Emanuel CVBVNVT

Cursus commercial, en possession d'une bonne expérience de vente et gestion d'un magasin,

j'évolue dans les différentes étapes de la commercialisation d'un produit, l'animation d'un point de vente et son équipe.

Ces dernières années m'ont permis d'évoluer dans le domaine des "sports de glisse" sur les segments "core" et "premium" de ce marché au commande d'un magasin indépendant multi-marques.



Mes compétences :

Gestion des achats

Management

Négociation achats

Gestion des stocks

Techniques de vente

Mac OS

Microsoft Windows

Apple Mac