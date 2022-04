Aline FEBRISSY

Experte en design interactif, je conçois des produits innovants pour le compte d’entreprises dans

le secteur de l’aéronautique, de l’édition et du tourisme.

En modernisant leurs outils de communication interne et externe, j’améliore leurs positionnement sur le marché du mobile et du web.



Mon expérience de 10 ans au sein d’une SSII m’a permis de développer mes compétences techniques, éditoriales, artistiques et mon sens du relationnel. J’assure le lien entre l’équipe de développement ( contraintes techniques, respect des normes) et les demandes clients (suivi de projet, garantie de l’image de marque, respect du cahier des charges, délais de livraison).



Passionnée par le design d’interface, j’ai à coeur d’apporter des réponses efficaces à des problématiques marketing complexes.



Mon sens de l’écoute et mes capacités d’adaptation me permettent de répondre aux problématiques de clients très variés quelques soient leurs tailles (Air France, Armand Colin, Astalia, Atelier de Monsieur Jacques, Atlas Cuisine, Bebook, Bodet, Couleur Chanvre, Courant d’air Evénements, CRT - Languedoc Roussillon, Groupe Marie Claire, Hachette Livre, L’Afrique dans tous les sens …)



Aujourd’hui, je souhaite mutualiser mes compétences avec une équipe dynamique. Collaborer à la réussite de projets interactifs riches et innovants. Valoriser une approche de mon métier tournée d’avantage vers une stratégie multiplateforme (mobile, réseaux, web, édition).



Mes compétences :

HTML5

CSS3

WordPress

Responsive design

IOS / Android /windowsPhone

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Création