Emanuel FILITTI

Prenant appui sur mes compétences, mes connaissances et mon expérience, je vous propose de vous conseiller et de vous accompagner dans la gestion de vos projets logiciels liés aux Technologies de l'Information:

- rédaction de documents projet (Expression de besoins, Cahier des charges, Spécifications fonctionnelles, Plan de test, Cahier de recette, Guides d'installation, d'administration et d'utilisation)

- sites WEB (création, refonte, maintenance)

- intégration et test de produits logiciels

- pilotage du développement et de la maintenance de logiciels (AMOA)

- formation et support pour les utilisateurs



Je suis profondément convaincu que la qualité des Relations Humaines - respect, bienveillance, écoute, dialogue, empathie, discrétion, confiance, disponibilité ... - est l'un des piliers de la réussite des projets et de la pérennité des collaborations.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management

Spécifications fonctionnelles

Animation de formations

Rédaction de contenus

Coordination technique

Développement informatique

Gestion de projet

Recette fonctionnelle

Test logiciel

Intégration

Organisation du travail

Tcl/Tk - Expect Programming Language

TCP/IP

SQL

PostgreSQL

PHP Programming Language

Perl Programming Language

Encadrement technique et humain d’équipes d’ingéni

Microsoft Office

JavaScript

Java

HTML

GSM

Gestion de la sous-traitance (ingénieurs études et

C Programming Language

Apache WEB Server

Optimisation des processus

Leadership

Rémunération et avantages

Formation et développement

Evaluation de la performance

Recrutement et intégration

Entretiens professionnels

Formalisation et optimisation de processus RH

SIRH

Gestion des compétences

Gestion de la mobilité

Dialogue social et négociation

Cahier de recette

Plan de test

Cahier des charges

Conduite du changement