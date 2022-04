Emanuel ROJAS

6 Long-métrages d'expérience dons 5 tournés en video-HD et 1 en S35.



2010 Chef opérateur du film "Babis" de Niccolo Mansolini. Tournée en HD en Italie et France. Coproduction Batoutos prod.(France) Sei per due et Artimedia (Italie).



2010 Chef opérateur du film "Find the way" de Jonathan Taieb, tournée en HD à Marseille. Grisouille productions.



2008-deuxième assistant du film "the wind journeys" de Ciro Guerra, coproduction Colombie, Argentine, Allemagne et pais Bas.

Road movie au nord de la Colombie.

Camera Moviecam compact, chef op: Paulo Perez.



2008-Premièr assistant de la deuxième camera pour le film "Insomnie" de Pascal Kane, Tita Productions.

Plans tournés aux alentours de Marseille et à la Ciotat. Camera Sony F900R, Chef op: François Pages.



2007 Chef opérateur du film "Salmasis" de Paolo Blanc, Inext Prod.

Tourné en Ardèche. Camera Panasonic HVX200.



2002 Chef opérateur du film "L`hombre de Bogota" de Ciro Guerra. Tukan Producciones. Tourné à Bogota. Camera Sony PD100. Sélectionné dans plus de 50 festivals, présenté à Cannes dans la section Cinémas du monde. Sorti en France en 2008.



Diplômé de l'ecole national du cinema et TV à Bogotá.

Formations AFDAS, camera RED à Locared Paris,

Prise de vue HD à la Cifap, Panavision et Laboratoires Eclair.

Atelier kodak 16mm avec Yves Cape AFC



Mes compétences :

Audiovisuel

Cadreur

Cinéma

Documentaire

Spectacle

Video

Montage vidéo

Prise de vue vidéo