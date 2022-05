Prête ses oreilles comme ingénieure du son, ou ses bras comme perchwoman,

quand elle n'est pas derrière la caméra à faire ses propres documentaires...



Et j'avais créé ce profil pour pouvoir voir le profil de quelqu'un. Je vais pas le compléter plus.

si vous voulez en savoir plus : marieclotildechery.com bonne journée !!