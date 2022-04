Marcelo Novais Teles est né en 1960 à Manhuaçu/Minas-Gerais au Brésil.

Après une longue expérience en théâtre, il s’est entièrement dédié au cinéma. D’abord en tant que comédien, puis scénariste et monteur, tout en réalisant et produisant ses propres films en vidéo. Des courts, des moyens et des longs-métrages : « La maison où je suis né », « Pas de stress à Speluncatu », « Un petit bol d’air », « Rien à voir », « Île au miel », « L’entre deux », « Jour de deuil », « À quoi rêvent les paresseux », « Salades du moment », « Graines de babouche ». Il explique ainsi son choix pour la vidéo : « J’aime le support vidéo, car on peut aller vite et, avec des improvisations, obtenir des moments uniques de vie quotidienne que la lourdeur d’un tournage en pellicule ne nous permet pas. »



Depuis plus de 20 ans, il vit en France et collabore avec Mathieu Amalric à l’écriture de ses films et avec Bertrand Bonnelo en tant que comédien.



CINEMA : Suplement d'âme



Avis aux amateurs : montré ici et là dans le circuit alternatif parisien, "A casa onde nasci" (La maison où je suis né) de Marcelo Novais Teles est un petit film qui mérite d'être vu. A casa onde nasci est plus que tout, un film de famille. Réalisé avec l'appui de ses parents et amis (le rôle principal est interprété par son frère), il s'inspire de l'histoire familiale : la fiction se nourrit de la réalité et l'addition des deux est plus que bénéfique. Un récit simple, linéaire : un jeune revient dans la ville de son enfance pour vendre la maison de famille, abandonnée depuis longtemps. Ce retour aux origines c'est l'occasion de peindre un portrait subjectif d'une petite ville de l'État du Minas Gerais et d'une réflexion sans amertume sur le temps qui passe... Le sentiment de perte s'imprime sur la pellicule, en accord avec le goût de Marcelo Novais Teles qui filme la campagne comme un refuge bucolique, accueillant, et le village qui devient une ville sans charme. L'absence de moyens n'est pas nécessairement un obstacle à la qualité, car "A casa onde nasci" est un de ces films modestes qui a l'essence des grandes oeuvres cinématographiques. Cette vidéo amateur navigue sur des mers où certains long-métrages naufragent. Elle a une couleur, une âme. Il ne s'agit pas d'un produit calibré et formaté, mais d'un objet fabriqué avec les imprécisions et les accidents de la manufacture. Le réalisateur a un regard distancé, mais chaleureux sur son lieu d'origine. Et, si le film atteint son objectif c'est certainement parce que nous devinons une confidence pleine de pudeur autour d'une simple conversation.



Par Carim Azedine, publié dans Info Brésil (Paris) dia 15/10/2006