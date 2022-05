Marie DEBRAY

Souffle, lumière, refuge.



Les mots m'ont bercée, soutenue, propulsée, inventée, ré-inventée.



Ils m'ont aidée à créer la vie comme je la désirais.



A voir ce que je ne voyais pas.



Ecrire comme invitation à se connaître dans ce que nous ne savons pas de nous, à plonger dans notre inconnu qui nous donnera solutions et appuis face à la vie.



S'initier à l'écriture buissonnière est la proposition.



Poser le premier mot. Sans savoir ce qui va venir : l'accueillir.



Créer, se créer.



Avec de plus d'envergure, de liberté et d'amour.



Ma pratique du Shiatsu s'inscrit dans cette volonté d'accompagner l'Autre sur son chemin propre.



Mes compétences :

Écriture

Philosophie

Culture

Santé

accompagnement en ėcriture