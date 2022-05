Mathilde RÉGNARD

Réceptionniste confirmée, titulaire de la certification "Responsable d’Etablissement Touristique »" (RET), je justifie d'une expérience de 4 ans dans des établissements hôteliers 4 étoiles.



Par ailleurs, mon expérience de 4 ans dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, en France et à l’étranger, en tant que "chargée de mission développement durable" constitue également un atout supplémentaire dans mes futures fonctions.



Aujourd'hui, je souhaite intégrer le département commercial d'un établissement hôtelier afin de mobiliser l'ensemble de mes compétences, à la fois dans le management de l'hôtellerie et la gestion de projets.



Mes compétences :

Enquètes de satisfaction

Encaissement

Accessibilité aux personnes handicapées

Microsoft Office

Norme ISO 14001

Sécurité incendie

HACCP

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

HQE