Emanuel STANCU

Actuellement Soogest, Lyon

- Fonction : Directeur

- Missions :

* Chargé de la veille technologique et stratégique

* Responsable des choix et investissements de la division

* Consultant en matière d'expertise technique, d'études et optimisation, d'urbanisation des systèmes et des solutions informatiques

- Technologies : LAMP/Pear/Symfonie, ROR, RIA/AJAX, .NET, Business Objects & Crystal Reports, CRM, ERP



Septembre 2004 à Sept 2006 Alter Systems, Lyon

- Fonction : Directeur technique / Chef de projet

- Missions et réalisations :

* Responsable des choix et investissements techniques de la société; Formateur confirmé NTIC

* Chargé de la veille technologique

- Environnement : VB.NET, ASP.NET PHP, MySql, WebServices/SOAP, XML, Linux

- Références : Atos Origin, Unilog, Fiducial, Schlumberger, PVAD



Avril 2003 – Août 2004 01Si Systèmes d’Information, Villeurbanne

- Fonction : Chef de projet - équipe de 3 personnes / Responsable Technique transverse

- Références : PENTAX, AIS, NESPRESSO (Groupe NESTLE), CFPS, Missions Locales de Marseille, Givors, Lyon



Août 1999 – Mars 2003 ANDANTE, Oullins

- Fonctions :

Juin 2001-Mars 2003 - Chef de projet & Responsable régional PACA; Août 1999-Mai 2001 - Analyste/développeur et pilotage de projets

- Références : D.R.T.E.F.P. (Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle), Ministère de l'Emploi, Réseau des Missions Locales Rhône Alpes & PACA.



Mes compétences :

Business Object

Crystal Report

Linux

LAMP

Chef d'entreprise

PHP

C

Ajax

Méthode agile

MySQL

JavaScript

HTML 5

JQuery

Amélioration continue

R